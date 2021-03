Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: Llorente dal 1', Inzaghi si affida a Immobile e Muriqi

La Lazio sfida l'Udinese nella 28a giornata di campionato per potersi rilanciare nella corsa al quarto posto. Inzaghi schiera il solito 3-5-2 con Immobile e Muriqi in attacco. In cabina di regia spazio a Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. I padroni di casa rispondono con un modulo speculare: Llorente in attacco con Pereyra a supporto, De Paul sarà libero di muoversi tra le linee. Ecco le scelte dei due tecnici:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. Allenatore: Luca Gotti

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. Allenatore: Simone Inzaghi