Udinese, per Nestorovski niente Europei: "Ci tenevo tantissimo. Ma vincerò questa sfida"

L'attaccante dell'Udinese Ilija Nestorovski è stato operato ieri a Villa Stuart per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito, ma l'ex Palermo purtroppo dovrà rinunciare agli Europei con la Macedonia del Nord, alla prima storica qualificazione. Un colpo durissimo per Nestorovski, che ha postato su Instagram tutta la sua delusione: "Sono dispiaciuto ma pronto a rialzarmi e combattere . Purtroppo questo infortunio non mi permetterà di giocare gli Europei con la Macedonia a cui tenevo tantissimo. Ma ce la metterò tutta e vincerò questa sfida per tornare più forte di prima. Ci tento a ringraziare di cuore la mia fantastica famiglia, i miei compagni, gli amici e i tifosi che mi hanno scritto e fatto sentire amato più che mai in questo momento difficile. Grazie anche al professor Mariani e alla sua equipe. La strada è dura ma io sono pronto. 💪🙏".