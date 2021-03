Udinese, primo ruggito di Llorente e ora la fiducia è tanta in casa bianconera

L’Udinese riparte dopo la beffa di Milano e lo fa alla grandissima. La vittoria nitida ottenuta contro il Sassuolo ha iniettato tanta fiducia nell’ambiente bianconero e addirittura inizia a esserci un po’ di rammarico per quello che poteva essere e che non sarà. Con i punti persi in modo grossolano in alcune partite durante questa stagione le zebrette potevano infatti addirittura ambire ad essere ai livelli di quel Verona considerato la sorpresa del calcio italiano per quanto fatto in questo biennio. In ogni caso l’aver fatto bottino pieno, contro una truppa neroverde non proprio al top della forma ma sempre pericolosa, consente ora di guardare alle prossime partite con serenità.

I segnali positivi non arrivano solo dai giovani, di cui vi abbiamo parlato settimana scorsa, con Molina straripante anche contro il Sassuolo e Makengo che continua il suo inserimento. È arrivato infatti il primo squillo del Re Leone Fernando Llorente, grande novità di gennaio e che non aveva convinto tutti al momento del suo arrivo. Qualcuno infatti pensava che l’addio di Lasagna, per andare a innestare un centravanti come l’ex Tottenham, fosse un segnale di indebolimento di una squadra che invece ha così trovato la sua quadratura del cerchio. Ora le zebrette non solo sanno difendersi per ripartire, ma riescono anche a tenere le redini del gioco, con tanti piccoli difetti ulteriormente migliorabili per un ulteriore step di crescita.

L’affinità tra il centravanti spagnolo e il faro del centrocampo, ovvero Rodrigo De Paul, è ancora migliorabile, con i due che talvolta non si intendono ancora alla perfezione sui movimenti da fare. D’altronde Llorente ha uno stile completamente diverso rispetto a Lasagna e bisogna adattarsi. Chi invece sembra essersi adeguato già alla perfezione è Molina e aggiungiamoci anche Pereyra. Il primo infatti ha servito un assist al bacio a Fernando, che ha insaccato con uno splendido tocco (l’attaccante aveva già avuto due chance ghiotte disinnescate solo da un ottimo Consigli e da una difesa abbastanza solida per 40’). Il Tucumano invece si conferma elemento importantissimo e forse vero acquisto di punta del mercato estivo. Di nuovo in gol, con il solo De Paul meglio di lui in quanto a reti e assist, l’ex Watford sta ora sostituendo l’infortunato Deulofeu, ancora ai box nonostante il problema al ginocchio sembrasse leggero. Esterno, mezzala, trequartista, il ragazzo è un vero jolly e ora Gotti può gioire, perché i punti di forza di questa Udinese iniziano a essere veramente tanti.