Udinese, Pussetto: "Oggi mi sento sempre più vicino al rientro in campo, tornerò più forte"

vedi letture

Con un lungo post su Instagram, Ignacio Pussetto ha fatto un bilancio della sua stagione con la maglia dell'Udinese: "Un'altra stagione che finisce, forse non nel migliore dei modi, ma voglio mantenere i bei momenti che mi ha lasciato. Al mio ritorno a Udine, mi sono sentito in uno dei momenti più belli del calcio, con tanta continuità e rafforzandomi partita per partita. Purtroppo l'infortunio mi ha impedito di continuare a crescere, ma a sua volta mi ha fatto imparare tante cose. All'improvviso ti ritrovi con la solitudine di lavorare fuori dal team e penso che sia la cosa più difficile da affrontare. Sono fortunato ad avere tante persone che hanno reso questi giorni più sopportabili, e alle quali sarò sempre grato. Oggi mi sento sempre più vicino al rientro in campo, la ripresa è su un ottimo percorso e spero di poter iniziare la prossima stagione con la squadra. Come ho detto il primo giorno, tornerò più forte, grazie a tutti per il supporto".