Udinese, striscione alla Dacia Arena per l'infortunato Braaf: "Non mollare"

L'Associazione Udinese Club ha voluto far sentire la propria vicinanza anche a Jayden Braaf con uno striscione per il giovane inglese infortunatosi al ginocchio in questi giorni con scritto: "Braaf non mollare". La speranza dei tifosi bianconeri, una volta recuperato, è quella di poterlo ancora rivedere con la maglia dell'Udinese.

Per il comunicato ufficiale sull'entità dell'infortunio, l'Udinese sta attendendo che sia il Manchester City, club proprietario del cartellino, a renderne nota la gravità.