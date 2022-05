ufficiale 777 Partners amplia il suo portafogli: dopo il Genoa ecco i francesi del Red Star

vedi letture

777 Partners ha acquistato il 100% delle quote del Red Star, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Ricordiamo che lo scorso 6 aprile il fondo d'investimento, già proprietario del Genoa, aveva annunciato la trattativa per l'acquisto della gloriosa società parigina. Ecco le parole di Josh Wander, fondatore e direttore di 777 Partners, ha dichiarato in merito: "Siamo venuti al Red Star FC per tutto ciò che questa storica squadra di calcio francese ha rappresentato per 125 anni. Rispettiamo pienamente il DNA del club e la nostra ambizione principale è ampliarne gli orizzonti mantenendo ciò che rende unico il Red Star FC. Vogliamo continuare a sviluppare il centro di allenamento Marville per offrire al club il miglior ambiente possibile per i giovani e la prima squadra. L'obiettivo a breve termine è quello di salire in Ligue 2".