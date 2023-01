ufficiale Accostato all'Udinese, Porteous firma con i Pozzo ma è del Watford

Accostato con forza all'Udinese nelle scorse settimane, il difensore Ryan Porteous finisce sì in forza a una squadra dei Pozzo, ma va in Inghilterra, al Watford. Il 23enne arriva a titolo definitivo dagli scozzesi dell'Hibernian ed ha firmato per quattro anni e mezzo. Sulle tracce di Porteous, in Serie A, era stato segnalato anche il Bologna.