ufficiale Elmas lascia il Napoli. Il Lipsia lo ha acquistato per 25 milioni di euro

Il Lipsia ha ufficializzato l'arrivo di Eljif Elmas dal Napoli. Lo ha fatto con un comunicato sul proprio sito internet. "Eljif Elmas si trasferirà dal SSC Napoli al RB Lipsia il 1° gennaio 2024. Il 24enne firmerà un contratto a lungo termine per quattro anni e mezzo fino a giugno 2028 e in futuro vestirà con la maglia numero 6 della RBL. Il centrocampista si recherà poi direttamente con la squadra al ritiro di La Manga il 2 gennaio". Elmas lascia il Napoli per 25 milioni, dopo 189 presenze e 19 gol, una Coppa Italia vinta nel 2020 e lo Scudetto dell'anno scorso. Un'operazione condotta dall'intermediario George Gardi.

De Laurentiis lo aveva già praticamente ceduto nei giorni scorsi, spiegando la sua situazione. “Elmas è già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti. Quest'anno ha giocato poco? Spalletti lo aveva avuto anche l’anno precedente, per poterlo valutare. Quest’anno abbiamo avuto due allenatori”.