ufficiale Empoli, rinforzo in prospettiva: dall'NK Domzale arriva il portiere 2004 Stubljar

Rinforzo in prospettiva per l'Empoli, direttamente dalla Slovenia. Lovro Štubljar, portiere classe 2004, si trasferisce dall'NK Domzale alla corte di Fabrizio Corsi firmando un lungo contratto. La notizia è ufficiale, viene riportata dal club sloveno stesso. Il comunicato non specifica però la durata del nuovo contratto del giovane estremo difensore, che sarà un innesto per la Primavera azzurra.