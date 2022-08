ufficiale Fiorentina, ceduto Koffi. L'esterno riparte dalla terza divisione spagnola

Ufficiale: Christian Koffi non è più un giocatore della Fiorentina. L'esterno classe 2000 ha lasciato a titolo definitivo i viola: dopo aver risolto il contratto, senza mai aver esordito in prima squadra, ha firmato con il CF Intercity, società di terza serie in Spagna.