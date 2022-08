ufficiale Galatasaray show, doppio colpo in entrata. Presi Mertens e Torreira

Doppio colpo in entrata per il Galatasaray, che pochi istanti fa ha ufficializzato gli acquisti di Dries Mertens e Lucas Torreira. L’ex Napoli firma fino al 2023 con opzione per un’altra stagione, mentre Torriera arriva a titolo definitivo dall’Arsenal. Per l’ex Fiorentina accordo fino al 2025, mentre ai Gunners andranno 6 milioni più bonus.

Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022