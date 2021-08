ufficiale Genoa, ecco Hernani. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Parma

Hernani Azevedo Junior è un nuovo giocatore del Genoa. Lo annuncia lo stesso club tramite un comunicato: "Il centrocampista, nato a São Gonçalo do Sapucaí, in Brasile, il 27 marzo 1994, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto dal Parma Calcio 1913. Nell’ultimo anno in Serie A TIM ha segnato 7 gol e fornito 3 assist vincenti. In carriera, tra le altre, ha indossato le maglie di Parma, Zenit San Pietroburgo, Saint-Etienne e Atletico Paranaense. Con il club russo Hernani ha vinto la Prem’er-Liga nella stagione 2018/19. Vanta inoltre 14 presenze con il Brasile U17, con cui si è laureato campione del Sud America nel 2011".