ufficiale Il Torino esonera Giampaolo: "Grazie per l'impegno"

Era nell'aria da ieri ma ora è ufficiale l'esonero di Giampaolo da parte del Torino. Ecco il comunicato ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata".