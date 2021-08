ufficiale Juventus, preso il giovane centrale bosniaco Tarik Muharemovic

Si muove il mercato della Juventus, stavolta per la squadra Primavera. Come da noi anticipato, è stato tesserato il difensore bosniaco Tarik Muharemovic, classe 2003, arriva dal Wolfsberger AC e firma un contratto fino al 2025, come rivelato dal sito ufficiale del club bianconero: