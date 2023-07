ufficiale Juventus, risoluzione consensuale del contratto di Mohamed Ihattaren

Un amore mai sbocciato del tutto che oggi ha trovato però la parola fine: Mohamed Ihattaren non è più un giocatore della Juventus. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero su Twitter: "Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren alla Juventus. In bocca al lupo, Mohamed".

Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren alla Juventus. In bocca al lupo, Mohamed. — JuventusFC (@juventusfc) July 28, 2023

L'arresto.

Nei mesi scorsi il giocatore si era reso protagonista di un'altra vicenda spiacevole.: era stato interrogato e preso in custodia dalla polizia di Utrecht. La stessa aveva fatto irruzione nella sua casa di Haarzichtlaan a Vleuten questa mattina dopo il suo arresto avvenuto ieri ad Amsterdam, dove era rientrato nel suo giorno libero in occasione del suo compleanno. Questa è la seconda volta in poco tempo che il calciatore viene ammanettato e, anche se il motivo ufficiale è un "non meglio specificato incidente domestico", è chiaro che ciò si avvenuto dopo l'accusa di violenza nei confronti dell'ex fidanzata Yasmine. Il giocatore peraltro non si presenta agli allenamenti della squadra da tre giorni.

La scarcerazione.

Dopo l'arresto per aver aggredito la fidanzata, Mohamed Ihattaren era poi stato scarcerato. Il giocatore, tuttora di proprietà della Juventus, resta comunque indagato per questa vicenda e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi.