ufficiale Lecce, dal Parma arriva Pezzella: fissate per domani mattina le visite mediche

vedi letture

Dal Parma al Lecce, Giuseppe Pezzella torna in Serie A. L'affare è ormai fatto, ufficializzato dal club salentino con un comunicato: "L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Giuseppe Pezzella in serata sarà a Lecce per poi sottoporsi domani mattina alle visite mediche".