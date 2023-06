ufficiale Magnanelli lascia il Sassuolo. "Orgogliosa bandiera che sventolerà verso l’infinito"

vedi letture

Francesco Magnanelli lascia il Sassuolo. Lo storico ex centrocampista neroverde è infatti in procinto di diventare un membro dello staff di Allegri alla Juventus e con un comunicato, il club neroverde ha voluto salutarlo: "18 anni insieme. Sei stato, sei e sempre sarai Cuore, Storia e Leggenda Neroverde. Orgogliosa bandiera che sventolerà verso l’infinito. In bocca al lupo per il tuo nuovo futuro professionale!".