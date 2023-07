ufficiale Monza, ecco Cittadini. Il difensore arriva a titolo temporaneo dall'Atalanta

vedi letture

Giorgio Cittadini è un nuovo giocatore del Monza. La notizia era nell'aria, mancava solo l'ufficialità, che è arrivata pochi istanti fa con un comunicato dello stesso club brianzolo sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota integrale:

"Primo arrivo dell’estate per i biancorossi: dall’Atalanta si trasferisce a titolo temporaneo al Monza Giorgio Cittadini, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2024.

Nato a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, il 18 aprile 2002, a 14 anni approda nel Settore Giovanile dell’Atalanta, con cui cresce e si mette in luce, vincendo anche un campionato e due Supercoppe in Primavera.

Le sue qualità vengono notate da Gian Piero Gasperini, che lo fa esordire in Serie A il 9 gennaio 2022, nella vittoria nerazzurra 6-2 in casa dell’Udinese. Il 24 febbraio debutta anche in Europa League nel successo per 3-0 dei bergamaschi sul campo dell’Olympiakos.

Nell’estate 2022 comincia la sua avventura in prestito al Modena, dove disputa una grande stagione, con 18 presenze in Serie B. Difensore duttile e dal fisico imponente, Cittadini entra a far parte della Nazionale Under 21, con cui debutta in amichevole contro l’Inghilterra il 22 settembre 2022 e partecipa anche alla spedizione francese degli azzurrini per l’Europeo. Nel dicembre 2022 viene anche convocato dal ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini per uno stage.

Giovane, forte e italiano: benvenuto Giorgio!".