ufficiale Napoli, preso Juan Jesus: ha firmato per un anno con opzione

Operazione lampo per il Napoli, che annuncia l'arrivo dello svincolato Juan Jesus come rinforzo per la difesa di Spalletti. Si tratta della prima entrata degli azzurri in questa estate: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Juan Jesus per la stagione sportiva 2021/2022 con opzione per la successiva stagione sportiva 2022/2023".