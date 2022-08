ufficiale Nuovo portiere per la Cremonese. Definito l'arrivo di Saro dal Crotone

vedi letture

Nuovo portiere per la Cremonese. Arriva alla corte di Massimiliano Alvini, dal Crotone, Gianluca Saro. Doppio salto di categoria per il classe 2000 di San Daniele del Friuli scuola Pro Vercelli e Juventus che sbarca in grigiorosso a titolo definitivo.