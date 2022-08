ufficiale Roma, dal Crotone arriva D'Aprile in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Rinforzo per la Primavera della Roma. Il club giallorosso preleva in prestito dal Crotone Giovanni D'Aprile, centrale difensivo classe 2005. Ad annunciarlo è il club pitagorico con un comunicato ufficiale: "Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto all’As Roma, i diritti alle prestazioni sportive di Giovanni D’Aprile, classe 2005".