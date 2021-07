ufficiale Spezia, il neo acquisto Kornvig va in prestito per un anno al Sonderjysk

Dopo l'ufficialità arrivata dalla Lega Serie A, lo Spezia ha emesso un comunicato confermando l'acquisto del classe 2000 Emil Kornvig, annunciando anche che il giocatore andrà in prestito in Danimarca al Sonderjysk Elitesport. Questo il testo: "Emil Kornvig è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il giovane centrocampista danese arriva a titolo definitivo dal Lyngby Boldklub ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni. Classe 2000, Kornvig è un talento cristallino, dotato di grande forza fisica e duttilità, essendo capace di agire in maniera efficace lungo tutto il fronte offensivo. Cresciuto calcisticamente nel club di Lyngby-Taarbæk, il neo aquilotto è fresco di convocazione nell'Under 20 del proprio paese, infatti nel giugno scorso ha indossato la divisa danese nella vittoria con l'Irlanda e nel ko di misura contro l'Argentina U23, gara nel quale Kornvig si è tolto anche la soddisfazione di siglare il momentaneo vantaggio. Nell'ottica della stretta collaborazione che caratterizza il rapporto tra i club appartenenti al network sportivo della famiglia Platek, che lavorano costantemente in grande sinergia per valorizzare i talenti che vi appartengono, Emil Kornvig si trasferirà immediatamente in prestito per una stagione alla formazione danese del Sønderjysk Elitesport. Benvenuto Emil!".