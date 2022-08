ufficiale Torino, finisce l'avventura granata di Zaza. È risoluzione consensuale

vedi letture

Simone Zaza saluta il Torino. Risoluzione consensuale per l'attaccante, fuori da ogni progetto tecnico dei granata: "Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Simone Zaza. Tutto il Torino saluta Simone con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".