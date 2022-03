ufficiale Udinese, a giugno arriva Festy Ebosele. Ha firmato fino giugno 2027

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha reso nota la firma del giovane Festy Ebosele, che vestirà il bianconero dalla prossima stagione: "Forza fisica, tecnica e tanta corsa per le fasce dell’Udinese: Festy Ebosele è un nuovo giocatore bianconero. L’esterno irlandese arriverà a partire da luglio ed ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Ebosele è un giovane di grandi prospettive che, però, ha già alle spalle stagioni da protagonista in Inghilterra con la maglia del Derby County ed è il primo tassello che andrà a rinforzare l’Udinese in vista della stagione 2022/2023".