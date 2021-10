Un'altra musica. Cori per Donnarumma da chi sognava il suo ingaggio (ma ora è troppo tardi)

Dai fischi ai cori in meno di quattro giorni. Gianluigi Donnarumma ieri pomeriggio allo Juventus Stadium ha vissuto una giornata diametralmente opposta rispetto a quella di mercoledì sera a San Siro. Se nel corso di Italia-Spagna il portiere classe '99 era stato preso di mira dai tifosi del Milan che non gli hanno perdonato la decisione estiva di lasciare il club rossonero per accasarsi al PSG, Donnarumma durante Italia-Belgio è stato oggetto di applausi fin del riscaldamento e di cori da parte della Curva Sud dello Stadium per tutto il secondo tempo, in particolar modo prima dell'inizio della ripresa.

Allo Stadium tutt'altra atmosfera rispetto a San Siro. Cori per Gigio Donnarumma

Erano i cori di quei tifosi che sarebbero potuti diventare la scorsa estate i suoi tifosi. Lo sognavi soprattutto Paratici, l'avrebbe ingaggiato anche Cherubini. Ma quando hai sotto contratto Szczesny alle cifre firmate in occasione dell'ultimo rinnovo e devi millimetrare ogni mossa di mercato (come accaduto nella trattativa Locatelli) i sogni non sono e non possono essere la tua priorità. La Juventus questa estate non poteva garantire a Donnarumma l'ingaggio che gli hanno offerto a Parigi e ha così perso l'occasione di ingaggiarlo a parametro zero.

Adesso è troppo tardi

Un'occasione che non si ripresenterà nel breve periodo e che renderà di fatto impossibile il trasferimento di Donnarumma a Torino anche nei prossimi anni, anche sei i conti bianconeri miglioreranno. Perché la politica Juve con l'insediamento di Arrivabene e la promozione di Cherubini è chiara: puntare sui giovani dall'alto potenziale e, soprattutto, con ingaggio sostenibile. Cosa che non ha più Donnarumma, tra i portieri più pagati al mondo.