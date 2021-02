Un buon Crotone tiene testa al Milan. Ma i rossoneri hanno Ibrahimovic: 1-0 all'intervallo

Zlatan Ibrahimovic fa 500 e il Milan va all'intervallo in vantaggio contro il Crotone. Partita meno facile del previsto dei rossoneri, che trovano un avversario ben disposto in campo e in grado anche in più di un'occasione di dare fastidio ai difensori. A fare la differenza il divario tecnico tra le due squadre come dimostra la rete che ha sbloccato l'incontro al 31'.

Stefano Pioli deve fare a meno ancora una volta di Bennacer. L'assenza dell'algerino, sommata a quella di Tonali, promuove a titolare Meite a centrocampo. Ed è questa l'unica novità nell'undici iniziale rispetto alla partita contro il Bologna. L'ex Stroppa torna a San Siro lasciando Simy in panchina, preferendogli Ounas, acquisto dell'ultim'ora nel mercato di riparazione. E l'ex Napoli con la sua velocità e tecnica ha tenuto certamente impegnati i rossoneri. Dopo una rete annullata a Calabria per un fuorigioco segnalato in precedenza, sono proprio i cotronesi ad avere la palla gol più clamorosa con Di Carmine, forse non troppo convinto di essere in gioco colpisce di testa a lato a due passi dalla porta.

Al 31' il gol che sblocca la partita di Zlatan Ibrahimovic. Splendida triangolazione dello svedese con Rafael Leao e destro che finisce nell'angolo più lontano. Si tratta del 500° gol in carriera a livello di club per Ibra, di cui 82 con la maglia rossonera. Un percorso iniziato il 30 ottobre 1999 quando con la maglia del Malmö ha segnato contro il Västra Frölunda. E in questo campionato invece sono 13 i gol in 11 partite. Milan che va all'intervallo da prima in classifica.