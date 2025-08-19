Ufficiale
Un centrale francese di prospettiva per il Genoa: annunciato l'acquisto di Bateka
Nuovo acquisto ufficializzato dal Genoa, che nelle scorse ore ha completato il trasferimento di un giovane difensore nelle proprie fila.
Si legge all'interno del comunicato ufficiale diramato dal Genoa Cricket and Football Club: "Jayden Nsingi Bateka è un nuovo giocatore del Genoa. Il club ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale nato a Parigi il 4 novembre 2007. Nelle ultime stagioni sportive ha giocato nelle giovanili dello Strasburgo. Benarrivato a Genova, Jayden !".
