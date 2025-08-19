Ufficiale Tchatchoua lascia l'Hellas Verona e la Serie A, è un nuovo giocatore del Wolverhampton

Il laterale di piede destro Jackson Tchatchoua (23 anni) lascia l'Hellas Verona e la Serie A per cominciare una nuova avventura in Premier League, con il Wolverhampton. Adesso la notizia è anche ufficiale.

Di seguito la nota con cui l'Hellas Verona ha reso nota la cessione del belga classe 2001 ai Lupi di Inghilterra: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Wolverhampton Wanderers Football Club - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jackson Tchatchoua. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Jackson, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Anche il Wolverhampton ha comunicato il buon esito della trattativa, spiegando anche come il calciatore abbia sottoscritto un contratto per i prossimi 5 anni, con inserita anche un'opzione per aggiungerne un altro, con il club inglese. I Wolves si sono aggiudicati Tchatchoua grazie ad un'offerta a titolo definitivo da 12 milioni di euro circa, battendo la concorrenza di un altra realtà di Premier come il Nottingham Forest. Il classe 2001 vanta 64 presenze e 2 gol con la casacca dell'Hellas Verona, 64 apparizioni e 2 reti con lo Charleroi e 2 incontri con lo Zebra Elites. A questi ci sono da aggiungere 10 gettoni con il Camerun.