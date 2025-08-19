Ufficiale Zoma saluta definitivamente l'AlbinoLeffe. Vola al Norimberga di mister Klose

Lo avevamo anticipato proprio ieri, Mohamed Alì Zoma era a un passo dal Norimberga, e, una volta superate le visite mediche, aveva lasciato poi l'AlbinoLeffe: ora la nota ufficiale del club seriano.

L'attaccante saluta quindi la Lombardia, per approdare alla corte di mister Miroslav Klose:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'1. Nürnberg FC (2. Bundesliga) il contratto di prestazione sportiva del calciatore Mohamed Alì Zoma, attaccante classe 2003.

Fulgido prodotto del vivaio seriano, in cui è cresciuto a partire dai pulcini sino alla Primavera (laureandosi Campione d'Italia 2021/22 con la Primavera 3), all’esordio assoluto in Serie C - in occasione della partita Lecco-#aL 2-3 del 14 novembre 2021 - Zoma ha realizzato due reti, decisive per l'ottenimento della vittoria. Solo i primi gol, quelli del Rigamonti-Ceppi, di una lunga serie con l'AlbinoLeffe - 29 reti (e 21 assist) in 121 partite complessive - per il calciatore nativo di Merate (LC), la cui impetuosa ascesa è culminata nella Stagione 2024/25, nel corso della quale è assurto al ruolo di grande protagonista, contribuendo in maniera oltremodo significativa (15 segnature e 7 assist) al raggiungimento del quarto posto in regular season da parte della squadra orobica.

A Momo, professionista esemplare, talento sfavillante e ragazzo benvoluto e stimato da tutto il mondo bluceleste, che lascia Zanica dopo dodici indimenticabili annate sportive, va il nostro più sentito e caloroso ringraziamento e un grande augurio per un proficuo e sereno futuro professionale".

Questa, la nota della formazione tedesca: "Nuovo acquisto per l'attacco del club: Mohamed Ali Zoma si unisce all'FCN con effetto immediato e si allenerà con la squadra in campo martedì. L'attaccante 21enne era di recente sotto contratto con l'UC AlbinoLeffe in Italia.

La scorsa stagione, ha segnato 13 gol in 35 partite e fornito otto assist. Il suo precedente club, che milita in Serie C, nell'ultima stagione perso i playoff nella lotta per la promozione in Serie B. Per Zoma, il trasferimento in Germania è la prima tappa all'estero".