Un esordio rimandato, ma molto coerente: quando sarà la prima di Walker

Nella serata di ieri, il Milan ha ufficializzato il primo acquisto del suo calciomercato invernale: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC. Walker indosserà la maglia rossonera numero 32".

Le prime parole

Il terzino inglese ha già effettuato la prima intervista in rossonero: "Tammy Abraham mi ha detto che sarei dovuto venire, mi ha aiutato a prendere una decisione. I fan qui sono incredibili, sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino alla fine della stagione". La conferenza stampa di presentazione ci sarà lunedì, tra Milan-Parma e Dinamo Zagabria-Milan, ma Walker non potrà esordire prima di febbraio.

Esordio

Motivo? Il permesso di lavoro. Walker nei prossimi giorni farà rientro in Inghilterra per ottenere il permesso di soggiorno grazie al contratto appena firmato con il Milan. A fronte di questo contro il Parma non ci sarà, con il suo esordio in rossonero che è stato rinviato a domenica 2 febbraio per il derby contro l'Inter. Un match subito molto speciale con il quale confrontarsi, un match adatto al curriculum di uno come Kyle Walker