Un folle valzer dei portieri: in Serie A tante cercano il titolare, tutte (o quasi) il dodicesimo

Un vero e proprio valzer di portieri in Serie A. Che parte dall'Atalanta che ha preso Juan Musso dall'Udinese e che ora farà partire Pierluigi Gollini per il quale non mancano proposte in Serie A e all'estero tra cui la Lazio. Intanto i friulani: quello di Marco Silvestri dell'Hellas Verona è il primo nome. Intesa col giocatore, ora serve quella con gli scaligeri. L'alternativa è Jesse Joronen del Brescia mentre il Verona pensa a Manuel Montipò del Benevento. Il Cagliari è pronto a far partire Alessio Cragno davanti a un'offerta importante: intanto, ceduto Guglielmo Vicario all'Empoli, è in arrivo Josip Radunovic dalla Dea come secondo.

Il Genoa aspetta Salvatore Sirigu del Torino (che ha già sistemato i pali con Etrit Berisha e con Vanja Milinkovic-Savic) come sogno, Mattia Perin dalla Juventus come alternativa deluxe. I bianconeri sono pronti a farlo partire, tra le alternative come secondo c'è proprio Sirigu ma anche Antonio Mirante che si è liberato dalla Roma. Che intanto ha preso Rui Patricio, ceduto Pau Lopez e ha in partenza pure Robin Olsen. La Fiorentina vorrebbe confermare Bartlomej Dragowski che però ha mercato in Premier League: Cragno è il primo nome per l'eredità. L'Inter darà Ionut Radu e cerca un secondo: il cagliaritano è anche per i nerazzurri (occhio a Gollini) un nome per il ruolo di vice Handanovic. La Lazio può rimanere così o far partire Thomas Strakosha e cercare un vice Pepe Reina, tutto sistemato per il Milan mentre in casa Sampdoria dipende da Emil Audero e se arriverà l'offerta della Juventus. Confermato Jeron Zoet allo Spezia, il Napoli farà partire David Ospina visto che terrà Alex Meret come titolare e cerca un dodicesimo.