Una vittoria dopo (quasi) un girone. Perché il Parma ha ancora possibilità di salvarsi

Diciotto partite dopo l'ultima volta. Dal Genoa, prossimo avversario al Tardini, alla Roma, che ieri sempre tra le mura amiche è stata battuta grazie ai gol di Mihaila ed Hernani. Difficile oggi dire oggi se questa sarà da considerarsi una vittoria spartiacque, ma ieri il Parma ha scacciato un incubo e a metà marzo ha trovato la prima vittoria del 2021. Per la prima volta D'Aversa, da quando è tornato, ha conquistato i tre punti. A differenza di quanto accaduto con l'Udinese, con l'Hellas Verona, con lo Spezia o con la Fiorentina, questa volta il Parma non è stato rimontato. E' riuscito a mantenere fino alla fine il doppio vantaggio, è riuscito a chiudere la partita con la porta inviolata. Non accadeva dal 16 dicembre.

E' la prima vittoria dopo 7 pareggio e 11 sconfitte e la vera notizia è che il Parma, nonostante questi numeri impietosi, è ancora lì, ancora in lotta per non retrocedere.

La classifica

Fiorentina 29 punti (27 gare)

Genoa 28 punti (27 gare)

Spezia 26 punti (27 gare)

Benevento 26 punti (27 gare)

Cagliari 22 punti (27 gare)

Torino 20 punti (25 gare)

Parma 19 punti (27 gare)

Crotone 15 punti (27 gare)

Perché il Parma ha ancora possibilità di salvarsi - La strada per la squadra di D'Aversa è ancora più che in salita. Eppure in questo momento tra le ultime otto in classifica è difficile trovare una squadra che giochi meglio. La vittoria di ieri contro la Roma non è arrivata per caso, è frutto di un percorso di crescita, di rimonte subite nell'ultimo mese e di quella cattiveria nel difendere fino alla fine il risultato che ieri finalmente s'è vista.

Si rivede, adesso, anche il Parma di D'Aversa. Una squadra che predilige la verticalizzazione al possesso palla, più cinica e meno prevedibile. Che adesso sta lanciando con risultati visibili anche i suoi giovani, che adesso può finalmente contare su investimenti importanti che finora non avevano lasciato traccia.

La condizione psico-fisica del Parma in questo momento è positiva, e a questo va aggiunto un calendario ancora denso di snodi decisivi. Nelle prossime sette partite, infatti, ci saranno cinque scontri diretti: tre in trasferta, due in casa. Ed è da queste partite che si deciderà la salvezza degli emiliani, che sono miracolosamente ancora in corsa. Nonostante 18 partite consecutive senza vincere.

Il prossimo turno

Parma-Genoa

Crotone-Bologna

Spezia-Cagliari

Juventus-Benevento

Sampdoria-Torino

Fiorentina-Milan