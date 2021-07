Under da Roma a Marsiglia: operazione da potenziali 9 milioni totali. Più percentuale futura

vedi letture

La Roma, nel comunicato ufficiale della cessione di Cengiz Under, ha svelato le cifre dell'operazione con il Marsiglia. Il turco si trasferisce in Francia con la formula del prestito oneroso (la cifra, variabile, è di massimo 500mila euro). Quindi il riscatto, un obbligo a determinate condizioni: qualora scattassero, l'OM verserebbe 8,4 milioni di euro nelle casse dei giallorossi che, per di più, si mantengono una percentuale del 20% sulla futura cessione. Quindi, in caso l'opzione venisse esercitata, alla Roma andrebbero in tutto 9 milioni e un probabile incasso nel futuro.