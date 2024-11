Union SG-Roma, le formazioni ufficiali: Juric punta su Shomurodov, Cristante arretra

Queste le formazioni di Royale Union Saint-Gilloise-Roma, sfida valida per il quarto turno di Europa League, fase a girone:

UNION SG (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili, Vanhoutte, Sadiki, Machida; Ivanovic, Fuseini.

A disposizione: Chambaere, Imbrechts, Rasmussen, Van de Perre, Kabamgu, Ait El Hadj, Rodriguez, Boufal, Berradi, Leysen.

Allenatore: Sebastien Pocognoli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov.

A disposizione: Marin, Ryan, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Soulé, Dybala, Zalewski, Pisilli, Sangare.

Allenatore: Ivan Juric.

Programma Europa League

18:45 Bodo/Glimt vs Qarabag

18:45 Elfsborg vs Braga

18:45 FCSB vs Midtjylland

18:45 Francoforte vs Slavia Praga

18:45 Galatasaray vs Tottenham

18:45 Ludogorets vs Ath. Bilbao

18:45 Nizza vs Twente

18:45 Olympiakos vs Rangers

18:45 Royale Union SG vs Roma

21:00 Ajax vs M. Tel Aviv

21:00 Alkmaar vs Fenerbahce

21:00 Dyn. Kyiv vs Ferencvaros

21:00 Hoffenheim vs Lione

21:00 Lazio vs FC Porto

21:00 Manchester Utd vs PAOK

21:00 Plzen vs Real Sociedad

21:00 RFS vs Anderlecht

Lazio 9 (differenza reti +8)

Tottenham 9 (+5)

Anderlecht 9 (+4)

Ajax 7 (+7)

Galatasaray 7 (+3)

Eintracht Francoforte 7 (+3)

Midtjylland 7 (+3)

Athletic 7 (+3)

Bodo/Glimt 7 (+2)

Lione 6 (+4)

Rangers 6 (+3)

Olympiacos 6 (+2)

FCSB 6 (0)

Fenerbahce 5 (+1)

Porto 4 (+1)

Slavia Praga 4 (+1)

Real Sociedad 4 (0)

Hoffenheim 4 (0)

Roma 4 (0)

Viktoria Plzen 3 (0)

Manchester United 3 (0)

Elfsborg 3 (-1)

Ferencvaros 3 (-1)

AZ Alkmaar 3 (-2)

Malmoe 3 (-2)

Braga 3 (-3)

Besiktas 3 (-5)

Twente 2 (-2)

Union SG 1 (-2)

PAOK 1 (-3)

RFS 1 (-4)

Nizza 1 (-4)

Ludogorets 1 (-4)

Maccabi Tel Aviv 0 (-4)

Dinamo Kiev 0 (-6)

Qarabag 0 (-7)