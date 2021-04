Valentina Vezzali da Mattarella: "Ripartenza dello sport sia uno stimolo forte per il paese"

Dopo la lettera al presidente Gabriele Gravina e il commento sulla riapertura dello stadio Olimpico per il 25% della capienza in vista di Euro2020, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali ha parlato dell'incontro col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come riporta Gazzetta.it: "Abbiamo avvertito la forte vicinanza del Presidente della Repubblica nei confronti del mondo dello sport, non solo sul piano istituzionale. Ho voluto portare al cospetto della massima carica dello Stato le preoccupazioni legate al futuro del movimento sportivo italiano e del suo universo di collaboratori, società, dirigenti, volontari ed appassionati, oltre che le ripercussioni che l’assenza di sport sta avendo in particolare nelle giovani generazioni. Inoltre ho voluto anticipare al Capo dello Stato le intenzioni del Governo rispetto al percorso di sostegno e di ripartenza di tutto lo sport. Lo abbiamo avvertito davvero al fianco di un mondo che conosce bene. La sua vicinanza è una leva per risollevare, sul piano emotivo, un movimento che, a sua volta, può lanciare un messaggio di fiducia e di slancio all’intero Paese. Lo sport infatti può essere un forte propulsore per l’Italia, elemento di unione, positività, fiducia ed entusiasmo. La ripartenza dello sport può fornire uno stimolo forte al Paese, aiutandolo sul piano sociale, culturale e del benessere psico-fisico".