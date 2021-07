Veerman: "Ragionevole l'offerta dell'Hellas ma l'Heerenveen chiede una cifra pazzesca"

Il centrocampista olandese Joey Veerman è tornato a parlare della trattativa con l'Hellas Verona, una trattativa che potrebbe essersi definitivamente conclusa dopo l'ultimo no dell'Heerenveen. Il calciatore classe '98 nel corso di una intervista a 'Voetbal international' ha espresso tutta la sua delusione per come la società olandese sta gestendo la trattativa: "Credo che l'Hellas abbia fatto un'offerta molto ragionevole, ma quando ho sentito la richiesta dell'Heerenveen ho capito che tutto sarebbe stato molto difficile. Dieci-dodici milioni di euro è la richiesta, credo sia pazzesco dopo un anno di Covid-19 e con gli stadi vuoti. Onestamente credo che non abbia alcun senso. L'Heerenveen mi ripete che ho altri tre anni di contratto, e che per loro posso restare un altro anno, ma io mi sento pronto per fare il salto di qualità. Ci sono comunque molti club interessati e l'Hellas è solo uno di questi". Tra le società interessate a Veerman, anche i Glasgow Rangers.