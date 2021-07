tmw Hellas Verona, dopo Hongla anche Veerman? Il punto dopo le dichiarazioni del calciatore

"Io al Verona? Mi piacerebbe fare questo passo. L’Hellas sembra un bel club, hanno terminato la scorsa stagione al decimo posto della Serie A. È un’ipotesi entusiasmante, ma vedremo cosa succederà. Io spero che si trovi un accordo con l’Heerenveen". Con queste parole rilasciate nelle ultime ore al quotidiano olandese 'Leeuwarder Courant', il centrocampista dell'Heerenveen classe '98 Joey Veerman ha aperto in maniera importante al trasferimento nel nuovo Hellas Verona di Eusebio Di Francesco.

Parole che arrivano dopo giorni di trattative tra le parti, un accordo di massima già raggiunta col giocatore e una prima offerta al club olandese: prestito con obbligo di riscatto per un costo complessivo di circa 5 milioni di euro.

Dopo la prima offerta l'Heerenveen non ha dato il via libera, ha chiesto di ritoccarla, e nel frattempo l'Hellas ha chiuso per Martin Hongla dell'Anversa, centrocampista più difensivo che in teoria non preclude l'arrivo di Veerman.

Ma ora serve una nuova mossa. Il calciatore olandese dopo queste dichiarazioni, proprio come la sua agenzia Muy Manero rappresentata in Italia da Francesco Miniero, aspetta un rilancio dell'Hellas, club che si è mosso in anticipo rispetto a tutte le altre società interessate.