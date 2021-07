Venezia, accordo trovato per Tessman: l'americano atteso per firmare un quadriennale

Il Venezia ha trovato l'accordo per Tanner Tessmann, centrocampista americano dei Dallas. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il giocatore è atteso in Italia. Trovata l'intesa per una cifra vicina ai due milioni, il giocatore firmerà un quadriennale.