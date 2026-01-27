Sampdoria, ancora due tasselli per completare la rosa. E tante uscite da finalizzare

Non c’è solo il profilo di Francesco Di Mariano del Modena, voce emersa nella giornata di ieri, per rinforzare ulteriormente l’attacco della Sampdoria dopo l’addio di Marvin Cuni tornato al Rubin Kazan che poi l’ha nuovamente girato in prestito al Bari. Il club blucerchiato, che sta vedendo sfumare l’ipotesi Samuele Mulattieri, rilanciatosi in Spagna con il Deportivo La Coruna, continua a guardare in casa Fiorentina – da cui sono arrivati Martinelli e Viti dove c’è quel Christian Kouamé che piace anche se non ha caratteristiche di un attaccante strutturato come quello desiderato dal duo Foti-Gregucci.

Per il centrocampo invece resiste il nome di Thorir Johann Helgason finito fuori rosa a Lecce che però, come sottolinea Il Secolo XIX, non sembra intenzionato a scendere di categoria.

In casa blucerchiata restano poi tante le uscite ancora da fare per alleggerire la rosa e il monte ingaggi: Leonardo Benedetti è vicino alla Virtus Entella, Simone Romagnoli invece rescinderà a breve per poi tornare all’Empoli dopo una prima parte di stagione fuori rosa. Su Alessandro Bellemo c’è sempre l’ipotesi Spezia anche se l’eventuale trattativa si chiuderà dopo la sfida di sabato. Da definire poi il futuro di Alessandro Riccio, su cui è tornato il Bari, e di due arrivi estivi come Gaetan Coucke e Jordan Ferri. Su quest’ultimo ci sarebbe un interessamento dell’Ofi Creta.