Venezia, Salernitana, Spezia, Torino: è bagarre per Garritano del Chievo

Dopo l'ottima stagione con il Chievo, Luca Garritano ha attirato l'interesse di diversi club tra Serie A e Serie B, come riporta TuttoB.com. Il fantastista ventisettenne sarebbe finito nel mirino di Venezia, Salernitana, Torino e Spezia in massima serie, ma anche delle big di B, come il Lecce, il Monza e anche il Parma di Enzo Maresca.