Verre risponde a Pobega al "Ferraris": Sampdoria e Spezia vanno negli spogliatoi sull'1-1

Squadre negli spogliatoi al "Ferraris" con il risultato in equilibrio fra Sampdoria e Spezia. La prima occasione del match arriva al minuto numero sette quando Saponara trova Piccoli con un cross morbido ma l’attaccante aquilotto, che si era liberato bene di Yoshida mette alto sopra la traversa da ottima posizione. Al nono Farias scappa sulla sinistra e mette a rimorchio un pallone per la conclusione debole di Bastoni, Audero può neutralizzare. Il vantaggio spezzino però non tarda ad arrivare: cross dalla destra di Ferrer per Pobega che sfrutta un’amnesia della difesa di casa per trafiggere Audero da posizione ravvicinata. La Sampdoria sbanda ma lo Spezia non ne approfitta: fra il 23’ e il 24’ la squadra di Italiano sfiora il raddoppio prima con Farias che da pochi passi alza sopra la traversa incredibilmente e poi con Piccoli che mette sì in rete una conclusione di Maggiore respinta da Audero ma era chiaramente in posizione irregolare.

Verre pareggia - Al 27’ la formazione padrona di casa ha un sussulto con Augello che fa partire un tiro-cross dalla corsia di sinistra che Provedel devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci prova Tonelli dopo un batti e ribatti ma il pallone termina ancora una volta in corner. Alla mezz’ora, Quagliarella si volta bene su Ferrer all’altezza del lato destro dell’area e scodella un pallone delizioso sul secondo palo che Bastoni devia in calcio d’angolo. Sessanta secondi più tardi, Gabbiadini scatta in area di rigore e colpisce di prima intenzione con il pallone che sbatte sul palo. Sulla ribattuta Verre appoggia in rete ma è tutto fermo per una posizione di fuorigioco del numero 23 oggi in rossocerchiato. Su segnalazione del VAR, il signor Maresca cambia la decisione in quanto a dare il pallone a Gabbiadini è stato Pobega. Il primo tempo si conclude con un’occasione per parte: prima Verre impegna Provedel e poi Farias non inquadra lo specchio della porta.

