Verso Qatar 2022, Gruppo F: Skov Olsen lancia la Danimarca. A valanga Israele e Scozia

Serata di goleada in tutte e tre le gare del girone. La prima è quella della Danimarca che regola 4-0 l’Austria in trasferta consolidandosi al primo posto con 14 gol fatti e nessuno subito. Fra i danesi serata di gloria per il bolognese Skov Olsen autore di una doppietta da subentrante e l’atlantico Maehle autore di un altro gol. Prestazione positiva anche per gli altri due “italiani” Kjaer ed Eriksen. Bene anche Scozia e Israele che superano, rispettivamente 4-0 le Far Per e 4-1 la Moldavia.

GRUPPO F

Moldavia-Israele 1-4 (29’ Carp, 47’ Zahavi, 57’ Solomon, 64’ Dabbur, 66’ Natcho)

Scozia-Isole FarOer 4-0 (7’ e 53’ McGinn, 60’ Adams, 70’ Fraser)

Austria-Danimarca 0-4 (58’ e 74’ Skov Olsen, 63’ Maehle, 67’ Hojbjerg)

Classifica

Danimarca 9

Scozia 5

Israele 4

Austria 4

Far Oer 1

Moldavia 1