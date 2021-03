Verso Qatar 2022, Gruppo J: Pandev stende la Germania. Bjarnason festeggia con la sua Islanda

Viene sicuramente da questo girone la sorpresa di serata con la sconfitta interna della Germania per mano della Macedonia del Nord guidata da Goran Pandev. Un 2-1 che lancia la repubblica balcanica al secondo posto alle spalle della sempre più sorprendente Armenia al terzo successo in altrettante parte sulla Romania per 3-2. Bene anche l’Islanda che regola in trasferta il Liechtenstein per 4-1 con in campo il “nostro” Bjarnason.

GRUPPO J

Armenia-Romania 3-2 (giocata alle 18)

Liechtenstein-Islanda 1-4 (12’ Seavarsson, 46’ Bjarnason, 77’ Palsson, 79’ Y. Frick, 93’ Sigurjonsson)

Germania-Macedonia del Nord 1-2 (47’ Pandev, 63’ Gundogan, 85’ Elmas)

Classifica

Armenia 9

Macedonia del Nord 6

Germania 6

Romania 3

Islanda 3

Liechtenstein