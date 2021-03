Verso Qatar 2022 - Inghilterra prima e contro la Polonia senza Lewandowski. Reja spera

Nel gruppo I di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022 è al comando l'Inghilterra. La selezione di Gareth Southgate vince agevolmente le prime due partite e si proietta alla sfida principale contro la Polonia, che dovrà fare a meno di Lewandowski. L'attaccante si è fatto male nel corso della partita contro Andorra, dove ha anche segnato una doppietta. Problemi al ginocchio per il centravanti ed è a rischio anche la sfida con il suo Bayern in Champions League contro il Paris Saint-Germain il 7 aprile. L'Ungheria di Marco Rossi intanto resta in scia e ha una grande chance per chiudere almeno al secondo posto, mercoledì ad Andorra. Occhio anche all'Albania di Edi Reja: vincere a San Marino la terrebbe sul treno delle contendenti alla qualificazione.

Prima giornata

ANDORRA-ALBANIA 0-1 - 41' Lenjani

UNGHERIA-POLONIA 3-3 - 6' Sallai (U), 52' Adam Szalai (U), 60' Piatek (P), 61' Jozwiak (P), 78' Orban (P), 83' Lewandowski (P)

INGHILTERRA-SAN MARINO 5-0 - 6' Ward-Prowsem 21' e 53' Calvert-Lewin, 31' Sterling, 83' Watkins

Seconda giornata

ALBANIA-INGHILTERRA 0-2 - 38' Kane, 63' Mount

SAN MARINO-UNGHERIA 0-3 - 13' Szalai rig. 71' Sallai, 88' Nikolic rig.

POLONIA-ANDORRA 3-0 - 30' e 55' Lewandowski, 88' Swiderski

Classifica

Inghilterra 6

Polonia 4

Ungheria 4

Albania 3

Andorra 0

San Marino 0

Prossimo turno, mercoledì

INGHILTERRA-POLONIA

ANDORRA-UNGHERIA

SAN MARINO-ALBANIA



Gli "italiani" impegnati:

ALBANIA: Djimsiti (Atalanta), Strakosha (Lazio), Hysaj (Napoli), Memushaj (Pescara), Ajeti (Reggiana), Kumbulla (Roma), Veseli (Salernitana), Berisha (SPAL), Ismajli (Spezia)

POLONIA: Glik (Benevento), Skorupski (Bologna), Reca (Crotone), Dawidowicz (Hellas Verona), Szczesny (Juventus), Zielinski (Napoli), Bereszynski (Sampdoria)

SAN MARINO: Benedettini e Nanni (Cesena), Rossi (Chions), Fabbri (Correggese), Lunadei (Riccione), Palazzi (Marignanese), Conti (Tropical Coriano), Berardi (Vibonese)