Vezzali: "Campionato col pubblico? Avanti a piccoli passi. Nessuno sport deve rimanere indietro"

"E' la luce in fondo al tunnel. Gli Europei col pubblico è una vittoria non del calcio ma di tutto lo sport". Così Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo lavorato tantissimo perché tutto ciò potesse accadere, un segnale di ripartenza e riapertura verso tutto il movimento. Il premier Draghi? E' molto partecipe e sensibile alla tematica dello sport e sono felice che si stia dando la giusta attenzione a questo mondo. Dialogo con la Federcalcio e il presidente Gravina? Ho sempre sostenuto che il gioco di squadra sia fondamentale per riuscire a vincere. Bisogna lavorare tutti insieme per far vincere il nostro Paese. Ritorno del pubblico negli stadi anche per il campionato? A me piace parlare in termini di piccoli passi in avanti per arrivare alla riapertura totale. In questo momento possiamo assicurare l'Europeo con la presenza di pubblico. Spero arrivino presto segnali di riapertura in tutto lo sport, non solo il calcio. nessuno deve rimanere indietro".