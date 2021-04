VIDEO - Champions: Choupo-Moting non basta al Bayern, PSG in semifinale. Gol e highlights

Il Paris Saint-Germain è in semifinale di Champions League. La squadra di Pochettino è stata battuta in casa 0-1 dal Bayern Monaco di Flick, ma ha passato il turno forte del successo 3-2 dell'andata in Germania. Partita ricca di occasioni da gol e parigini sfortunati nel primo tempo con tre legni colpiti da Neymar e due interventi miracolosi di Neuer. Ai bavaresi non è invece bastata la rete dell'ex Choupo-Moting al 40'.

Guarda il video con gol e highlights di PSG-Bayern Monaco!