VIDEO - Lautaro-Conte, pace sul ring di Appiano: dopo il battibecco di ieri, arriva l'abbraccio

vedi letture

Dopo il diverbio e le parole pesanti volate ieri sera fra Antonio Conte e Lautaro Martinez nel momento della sostituzione del Toro contro la Roma, è scoppiata la pace tra i due e ci mancherebbe altro, visto che i campioni d'Italia hanno ben altre gatte da pelare al momento oltre alla gioia per il titolo appena vinto. In un ring creato ad hoc per l'occasione, con tanto di guantoni da boxe, i due si sono scambiato qualche pugno, in un clima assolutamente scherzoso, per poi chiudere definitivamente la faccenda con un abbraccio finale.