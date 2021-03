"Vietato avere paura". Rivedi le parole di Prandelli sul momento della Fiorentina

Una sfida salvezza nel vero senso della parola. La Fiorentina domani affronterà il Benevento che in questo momento ha gli stessi punti dei viola in una zona calda della classifica per la lotta per non retrocedere. "Non c'è paura, l'apprensione fa parte del nostro lavoro e dobbiamo metabolizzarla e pensare in modo positivo. Consapevoli delle difficoltà ma senza paura", ha detto il tecnico viola Cesare Prandelli in conferenza stampa. Rivedi il video con le sue parole!