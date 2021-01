"Vittoria importante, non siamo quelli di San Siro". Rivedi Pirlo dopo la Supercoppa

"Non siamo quelli visti contro l'Inter, volevamo dimostrarlo". Parla chiaro Andrea Pirlo dopo la vittoria della sua Juventus in Supercoppa contro il Napoli. "Quando entri in campo così, è più facile portare a casa la vittoria - ha detto il tecnico bianconero nel post gara -. Sono al comando di una società storica, è ancora più bello. Difficile vedere finali belle, era importante vincere soprattutto dopo la sconfitta con l'Inter. Dovevamo mostrare il nostro orgoglio, quando vai in campo così fa piacere".

