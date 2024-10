Vlahovic folgorante, la Juve non aspetta più: sosta nazionali ideale per il rinnovo fino al 2028

Dusan Vlahovic è al turning point della maturazione? In molti, tra la Juventus e la tifoseria, lo sperano perché il centravanti serbo in Champions League ha finalmente messo un punto al periodo nero che lo stava divorando: a secco dopo 4 partite, ha preso in mano la situazione e si è dato una scrollata per segnare 4 gol in altrettanti giorni. E la doppietta regale segnata al Lipsia, che ha dato il via alla rimonta e al successivo sorpasso vincente dei bianconeri, è solo l'ultima fotografia.

Adesso è tempo di maturare

Mantenere un ritmo continuo in zona gol, senza lasciar più in difficoltà la squadra e Thiago Motta, che in lui crede ciecamente. È tempo anche di focalizzarsi su se stesso e sul '9' che porta sulla schiena, discostandosi dal confronto ingombrante con Cristiano Ronaldo e la famigerata maglia 7, suggerisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Aria d'alta quota e di rinnovo

Con un Vlahovic in formato leader - lo ha dimostrato allo svantaggio per 2-1 e anche dopo l'espulsione di Di Gregorio - e bomber di rara bellezza è inevitabile per la Juventus cominciare a studiare i discorsi per un rinnovo di contratto. Al momento il serbo è vincolato da un accordo fino al 2026 e - si legge - i contatti con il procuratore Darko Ristic sono partiti la scorsa stagione, ma adesso si intensificheranno. Di preciso nel pieno della sosta nazionali di ottobre, a bocce ferme, per cui il club bianconero offrirà un ingaggio tale da renderlo più sostenibile, allungando la durata fino al 2028. L'operazione ha probabilità maggiori di andare in porto se verranno inseriti dei bonus per ritoccare le cifre, evidenziando il legame forte con la società.